بالصور.. ويليم دافو يتوج بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين

نورة الشهري(صدى):

حصل الممثل الأمريكي ويليم دافو، بجائزة الدب الذهبي، خلال الحفل الذي أقيم في احتفالات الدورة الـ 68 لمهرجان برلين السينمائي في ألمانيا.

و ويليم دافو هو ممثل أمريكي من مواليد 22 يوليو 1955، حاصل على جائزة ساترن عام 2000 لأفضل ممثل مساند في فيلم عن دوره في ظل مصاص الدماء.

كما قام ببطولة فيلم الأغراء الأخير للمسيح عام 1988، حيث ظهر دافو في عدة أفلام من بينها فصيلة وفتنة وولد في الرابع من يوليو، المريض الإنجليزي، مسيسيبى تحترق، إجازة السيد بين وسبايدر مان.