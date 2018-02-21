” التحالف ” يشن غاراته على مواقع ومخازن الحوثيين في صنعاء وتعز

فهمي محمد(صدى):

استهدفت طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مواقع ومخازان تابعة لمليشيا الحوثي الإيراني في العاصمة صنعاء ومحافظة تعز، خلال الساعات الماضية.

وشنت طائرات التحالف غاراتها على مخاون أسلحة في جبل النهدين ومعسكرًا تدريبيًا في منطقة عمد بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء، ما أفشل محاولة الحوثيين لنقل صواريخ وأسلحة من مخزن في جبال النهدين وسقوط قتلى وجرحى.

كما استهدفت الغارات خلال ساعات الليل عدة مواقع وتحركات للحوثيين في مناطق موزعة والبرح ومفرق الوازعية والعرف على خط حيس شمير شمال غرب تعز، حيث تشهد مناطق غرب تعز القريبة من معكسر خالد بن الوليد تحركات ووصول تعزيزات للحوثييم تم الدفع بها من صنعاء وذمار عبر محافظة إب.

وتقصف طائرات التحالف على مدار الساعة كل تحركات وتعزيزات المليشيا عبر خطوط الإمداد الرابطة بين إب والحديدة، مسفره عن سقوط عشرات القتلى من الحوثيين قبل وصولهم إلى خطوط المواجهات.