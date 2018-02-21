كوريا الشمالية تلغي اجتماعها مع نائب الرئيس الأمريكي

بيونج يانج(صدى):

أعلنت مصادر مسؤولة بأمريكا، أمس الثلاثاء، عن قيام مسؤولي كوريا الشمالية بإلغاء الاجتماع الذي كان من المقرر عقده بينهم وبين مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي.

حيث ألغى المسؤولين بكوريا الشمالية الاجتماع، قبل ساعتين فقط من موعده، فكان من المفترض أن يجتمع ” بنس ” مع عدد من مسؤولين بكوريا الشمالية، من بينهم شقيقة الزعيم كيم جونج أون، وذلك أثناء وجوده في كوريا الجنوبية، لحضور افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية.

جاء ذلك بعد أن ندد ” بنس ” بانتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، معلنًا عن خطط لفرض عقوبات اقتصادية جديدة عليها، الأمر الذي من المرجح أن يكون سببًا في اتخاذهم القرار بإلغاء الاجتماع.

يشار إلى أن ” بنس ” كان في طريقة للاجتماع مع كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، وكيم يونج نام، الرئيس الشرفي للدولة، وذلك حينما قرر المسؤولين بكوريا الشمالية إلغاء الاجتماع.