وائل كفوري يطل على خشبة المسرح الوطني بالكويت

أماني الغامدي(صدى):

يطُل الفنان وائل كفوري على خشبة المسرح الوطني بمركز جابر الأحمد الثقافي في الكويت، وذلك يوم يومي 15 مارس المقبل، وذلك ضمن فعاليات شهر مارس الفنية والثقافية التي يقيمها المركز.

كما يشهد شهر مارس في الخميس الأول منه حفل ” كلثوميات ” الذي تحييه فنانة الأوبرا إيمان عبد الغني، بالإضافة إلى حديث الاثنين 19 مارس، الذي يدور حول الفنان الراحل أبوبكر سالم، ويعقبه بيومين حفل كبير يحييه مجموعة من فناني الكويت والخليج، برفقة فرقة المركز التي يقودها المايسترو محمد باقر، لتختتم فعاليات مارس بحفل لأوركسترا بوخارست.

والجدير بالذكر أن آخر الحفلات الفنية التي أقامها المركز كان حفل الفنانة نجوى كرم، الذي نال استحسان وإعجاب الجمهور، و الذي تفاعل مع كل الأغاني التي قدمتها، والطبل والدبكة التي قدمتها مع فرقتها، مما أشعل حماس الحضور الذين ملأوا المسرح عن آخره.