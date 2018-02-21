” تقنية الأحساء ” تعلن فتح التسجيل بمبادرة ” أتقن ” للتدريب المجتمعي

علي القحطاني (صدى):

فتحت الكلية التقنية بالأحساء، ممثلة في مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر، التسجيل في برامج المرحلة الثالثة من مبادرة التدريب المجتمعي ” أتقن ” ، وذلك في ستة مجالات هي:

– مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية.

– مبادئ التكييف والتبريد.

– مبادئ صيانة الاجهزة الالكترونية.

– مبادئ شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية.

– مبادئ صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني.

– مبادئ صيانة السيارات.

حيث يتم التسجيل، عبر البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال، بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأشار ضيف الله بن عبدالوهاب العبدالقادر، مدير مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية، إلى الهدف من هذه البرامج، المتمثل في تقديم التدريب التقني والمهني لأفراد المجتمع، من خلال تنفيذ برامج قصيرة.

كما لفت، إلى أن مدة المرحلة الثالثة تستغرق أربعة أسابيع، فيما تستمر مدة التدريب لكل برنامج، أسبوع واحد، وذلك بواقع أربعة أيام في الأسبوع من الأحد إلى الأربعاء، بما يعادل 16 ساعة معتمدة، خلال الفترة المسائية من الساعة 4 – 8 مساءً، برسوم رمزية قدرها ” 200 ” ريال لكل برنامج.

يشار إلى أن التدريب، من المقرر بدءه بتاريخ 16/6/ 1439هـ، وبعد انتهاء الدورات، سيتم منح المتدربون، شهادات معتمدة من المؤسسة.