القوات الإسرائيلية تعتقل 5 فلسطينيين من محافظتي نابلس والخليل

القدس المحتلة(صدى):

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، حملة دهم وتفتيش واعتقالات في محافظتي نابلس والخليل طالت خمسة مواطنين الفلسطينيين.

وأفادت مصادر فلسطينية وأمنية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في المدينة، واعتقلت أربعة مواطنين فلسطينيين من منطقة الجبل الشمالي في مدينة نابلس بعد أن داهمت منازلهم.

وفي شأن أمني آخر، شنت قوات الاحتلال مواطنًا فلسطينيًا من بلدة بني نعيم شرق الخليل بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته، وداهمت بلدة يطا جنوبًا، وأغلقت مدخل مخيم الفوار بالبوابة الحديدية.