ماجدة الرومي توجه رسالة للراحل يوسف شاهين بمهرجان الأقصر الإفريقي

نورة الشهري(صدى):

أرسلت النجمة ماجدة الرومي فيديو مصورا لكلمة لها عن يوسف شاهين الذي تعشقه وكذلك مصر وحبها لها وتجربتها في فيلم ” عودة الابن الضال ” الذي سيعرض خلال فعاليات المهرجان، حيث كانت من النجوم الذين شاركوا في سينما يوسف شاهين وكانت بطلة لفيلمه “عودة الابن الضال”، وقد وافقت النجمة العربية الكبيرة ماجدة الرومي على حضور عرض الفيلم ولكن ظروف عملها حالت دون ذلك.

و قالت ماجدة في الرسالة: إن يوسف شاهين من أعز الناس إلى قلبها وإن مصر بمثابة الأم بالنسبة لها وأنها ستحاول بكل جهدها أن تحضر تكريم يوسف شاهين في المهرجان.

وكان ذلك إطار الاحتفال بمرور عشر سنوات على رحيل المخرج المصري العالمي الكبير يوسف شاهين في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، يعرض فيلم “عودة الابن الضال” المرمم من خلال شركة مصر العالمية ويتم عرض الفيلم بحضور هشام سليم بطل الفيلم والمنتج جابي خوري.