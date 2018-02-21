ظهور نقوش جديدة تكشف سر غابات شبه الجزيرة العربية

عادل الحربي(صدى):

أوضحت صور حديثة تمّ التقاطها في جبلة الغربية، ظهور غزلان من الأيل في النقوش الصخرية، والتي تبدو لأوَّل مرة، والذي يعني أن السافانا والغابات كانت تغطّي كل أجزاء الجزيرة العربية.

وأشار عيد اليحيى، باحث الأنثروبولوجي في تاريخ الجزيرة العربية الحضاري والإنساني، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” ، اليوم الأربعاء، إلى أن: ” الصور تظهر قرونًا متشعبة لكثير من الغزلان؛ حيث يوجد 60 نوعًا من الأيائل في العالم. ”

وأضاف ” اليحيى ” أن غزلان الأيل تستهلك كمية كبيرة من العشب والماء، بما يؤكد في النهاية أن السافانا والغابات كانت تغطّي كل أجزاء الجزيرة العربية، خصوصًا أنّ هذه الصور تم التقاطها في جبلة الغربية، الواقعة على بعد 25 كليو مترًا شمال الحجر.

وجدير بالذكر، أن مدينة الحِجْر موقع أثري يقع شمال غرب المملكة، وتحديدًا في محافظة العُلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة؛ حيث يحتل المكان موقعًا استراتيجيًا على طريق التجارة القديم، الذي يربط جنوب شبه الجزيرة العربية والشام.