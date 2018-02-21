بالفيديو.. سفيرة أمريكية لـ ” عريقات ” بمجلس الأمن.. لن أخرس

واشنطن(صدى):

استخدمت نيكي هيلي، السفيرة الأميركية لدى مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، كلمات حادة؛ للرد على مطالبة صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين لها، الشهر الماضي، بأن ” تخرس ” .

وقالت ” هيلي ” ردًا على ذلك: ” أنا لن أخرس وسأواصل الحديث، منتقدة مغادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لاجتماع مجلس الأمن ” ، مهددة بأن الإدارة الأميركية، لن تتراجع عن قرار الرئيس دونالد ترامب، بنقل السفارة الأميركية إلى القدس.

يُذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قام بتجاهل كلمتها، وغادر اجتماع مجلس الأمن، عقب إلقاء بيانه، وذلك على أثر قرار ” ترامب ” بنقل السفارة الأميركية إلى القدس.