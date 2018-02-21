  • الأربعاء 21

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. وظائف شاغرة بشركة تجارية كبرى بمجال التسويق

وظائف شاغرة بشركة تجارية كبرى بمجال التسويق

وظائف شاغرة بشركة تجارية كبرى بمجال التسويق
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة تجارية كبرى، متخصصة في مجال تسويق الأواني المنزلية، عن حاجتها موظفين ” بائعين وكاشير ” ، من الرجال والنساء، وذلك وفقًا للشروط التالية:

– الوظائف للسعوديين فقط.
– ألا يكون المتقدم طالب.
– إتقان العمل على الحاسب الآلي.

وأوضحت الشركة، المزايا المتوفرة بتلك الوظائف، على النحو التالي:
– توفر الشركة رواتب مجزية، بالإضافة لتأمين طبي وتأمينات اجتماعية.
– يستفيد الموظف من يومين إجازة اسبوعية وإجازة سنوية.
– توفر الشركة علاوات سنوية.

وأتاحت الشركة، إمكانية التقديم من قِبل الراغبين والراغبات، من خلال إرسال السيرة الذاتية، مع ذكر المسمى الوظيفي والمدينة، عبر البريد الإلكترون يالتالي: [email protected]

 


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *