وظائف شاغرة بشركة تجارية كبرى بمجال التسويق

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة تجارية كبرى، متخصصة في مجال تسويق الأواني المنزلية، عن حاجتها موظفين ” بائعين وكاشير ” ، من الرجال والنساء، وذلك وفقًا للشروط التالية:

– الوظائف للسعوديين فقط.

– ألا يكون المتقدم طالب.

– إتقان العمل على الحاسب الآلي.

وأوضحت الشركة، المزايا المتوفرة بتلك الوظائف، على النحو التالي:

– توفر الشركة رواتب مجزية، بالإضافة لتأمين طبي وتأمينات اجتماعية.

– يستفيد الموظف من يومين إجازة اسبوعية وإجازة سنوية.

– توفر الشركة علاوات سنوية.

وأتاحت الشركة، إمكانية التقديم من قِبل الراغبين والراغبات، من خلال إرسال السيرة الذاتية، مع ذكر المسمى الوظيفي والمدينة، عبر البريد الإلكترون يالتالي: [email protected]