وظائف شاغرة بشركة تجارية كبرى بمجال التسويق
أعلنت شركة تجارية كبرى، متخصصة في مجال تسويق الأواني المنزلية، عن حاجتها موظفين ” بائعين وكاشير ” ، من الرجال والنساء، وذلك وفقًا للشروط التالية:
– الوظائف للسعوديين فقط.
– ألا يكون المتقدم طالب.
– إتقان العمل على الحاسب الآلي.
وأوضحت الشركة، المزايا المتوفرة بتلك الوظائف، على النحو التالي:
– توفر الشركة رواتب مجزية، بالإضافة لتأمين طبي وتأمينات اجتماعية.
– يستفيد الموظف من يومين إجازة اسبوعية وإجازة سنوية.
– توفر الشركة علاوات سنوية.
وأتاحت الشركة، إمكانية التقديم من قِبل الراغبين والراغبات، من خلال إرسال السيرة الذاتية، مع ذكر المسمى الوظيفي والمدينة، عبر البريد الإلكترون يالتالي: [email protected]
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