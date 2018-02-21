ميسي يكسر النحس ويتفوق على الدون

طلال الغامدي(صدى):

شهد ملعب ستامفورد بريدج، ليلة الثلاثاء، مباراة نارية بين تشيلسي، والبرسا في إطار دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكسر نجم البرسا ليونيل ميسي النحس، في موقعة الأمس، بتسجيله أخيرًا هدفًا في شباك تشيلسي في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

وبتسجيل ” ميسي ” لهدف الأمس، بلغ عدد أهدافه ضد الأندية الإنجليزية في دوري الأبطال 18 هدف في المركز الأول، بينما يأتي نجم الريال كريستيانو رونالدو في المركز الثاني برصيد 11 هدف في الأندية الإنجليزية.