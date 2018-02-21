Black Panther يواصل نجاحه في عرضه الخاص بالكويت

أماني الغامدي(صدى):

قدمت شركة ” سينسكيب ” الكويتية العرض الأول للفيلم المنتظر من مارڤل Black Pantherفي سينما سينسكيب 360 بالكويت.

وذلك للتأكيد على إستراتيجيتها في تقديم أحدث الأفلام لجمهورها العريض بشكل مختلف وحرصها الدائم على توفير تجربة سينمائية مميّزة لجميع روادها،

حيث حظى العرض باهتمام كبير من جميع متابعي الفن السابع في الكويت والسينما، خاصة أنه امتداد لعالم مارڤل السينمائي، والذي يتميّز بأشهر الأفلام مثل Iron Man و The Avengers وغيرها من الأعمال التي شهدت نجاحاً كبيراً حول العالم.

كما أن هذه الفعالية لن تكون الأخيرة من نوعها حيث تهدف سينسكيب لمواصلة عروضها الأولى والخاصة لأهم الأفلام العالمية بطريقة مختلفة لجميع زوارها؛ تأكيداً على ضرورة إمتاع الجماهير وتقديم تجربة مميزة لهم على الدوام وترسيخاً لمكانة سينسكيب كشركة سينمائية متفردة تقدم أفضل التجارب الترفيهية لجمهورها.