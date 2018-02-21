” تعليم الشرقية ” تدشن عربة أحوال مدنية متنقلة

نايف السالم(صدى):

قام الدكتور عبدالرحمن المديرس، مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية، بتدشين عربة أحوال مدنية متنقلة، وذلك بمقر مبنى التعليم الرئيسي في محافظة الدمام.

جاء ذلك في إطار حرص تعليم المنطقة على تفعيل الشراكات المجتمعية مع القطاعات الحكومية، التي يأتي من ثمراتها هذا التعاون مع الأحوال المدنية لخدمة منسوبي التعليم، وذلك وفقًا لما أكده ” المديرس ” .

وأشار مدير ” تعليم الشرقية ” ، إلى أن الوحدات المتنقلة، تعد إحدى الخدمات التقنية الميدانية، فهي بمثابة مكتب متنقل مجهز بأحدث وسائل التقنية، ويشرف عليها فرق رجالية ونسائية.

يشار إلى أن عربة الأحوال المدنية المتنقلة، تقدم خدماتها لمنسوبي التعليم على مدى أربعة أيام، منها يومان بمبنى التعليم الرئيسي، ويومان بمبنى الخدمات المساندة.

فيما تشمل هذه الخدمات، إصدار بطاقة وتجديدها، وبدل فاقد وبدل تالف، وتعديل مهنة واستخراج سجل أسرة، وإصدار بدل تالف ومفقود، إضافة إلى تسجيل مواليد وعدة خدمات أخرى.