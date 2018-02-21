تعليم الشرقية يعتمد أسماء المرشحين والمرشحات في جائزة التعليم للتميز بدورتها التاسعة

نايف السالم(صدى):

اعتمد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، أسماء المرشحين والمرشحات في جائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة.

وأشاد الدكتور المديرس بجهود فريق مركز التميز في إحداث وتأصيل صناعة التميز المستدام من خلال ما لمسه من الجميع خلال فترة التحكيم من حرص على تميز العمل في جائزة التميز، متمنياً للمرشحين أن ينالوا قصب السبق على مستوى الوزارة.

فيما ثمنت مدير مركز التميز فاطمة رويس، جهود أعضاء لجان التحكيم وفرق العمل، منوهة بجهود العاملين من إدارات ومكاتب وفرق عمل ولجان تحكيم في جانبي التميز “الفئات، التميز الإداري” بحراك فاعل وتكلل بصدارة المنطقة الشرقية من ضمن الإدارات الأعلى نسبة ترشيح من المقاعد المخصصة لهم بنين 94.74 المركز الثاني، وبنات 78.95 المركز الخامس بـ 33 مرشح ومرشحة على مستوى الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية.