3 دول خليجية تبدأ بتطبيق تجربة المملكة في ” الاعتماد المهني “

نايف السالم(صدى):

من المرتقب، أن تبدأ 3 دول خليجية ” عمان، البحرين، الكويت ” ، بتطبيق تجربة المملكة، في برنامج الاعتماد المهني، الذي من شأنه أن يسهم في حل مشكلة تزوير الشهادات التخصصية، للمهندسين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي هذا السياق، أوضح كمال آل حمد؛ أمين عام الاتحاد الهندسي الخليجي، أن تطبيق الاعتماد المهني، هذا العام في عدة دول خليجية، سيكون نقلة نوعية كبيرة للقطاع الهندسي الخليجي، ورئيسة للعمل المهني، وسينعكس على مستوى العمل الهندسي، ومستوى المشاريع المنفذة.

وتابع ” آل حمد ” : ” أن المرحلة المقبلة، ستشهد طفرة جديدة، مع استعادة وتيرة المشاريع، في دول الخليج، تزامنًا مع الارتفاع التدريجي، لأسعار النفط ” ، مشيرًا إلى أن ضرورة الالتزام بتطبيق برنامج الاعتماد المهني، وارتقاء المهندسين سواء الخليجيين والوافدين، وحاليًا سيتم تطبيقه، في الدول الخليجية الثلاث، بالتعاون مع الاتحاد الخليجي الهندسي.

ومن الجدير بالذكر، أن العاصمة البحرينية، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات النسخة الـ21، للملتقى الهندسي الخليجي تحت شعار ” المنازعات في المشاريع الهندسية وسبل حلها ” .