إعلان حالة الطوارئ في 4 أقاليم بإندونيسيا في ظل انتشار حرائق الغابات

جاكرتا(صدى):

أعلنت حالة الطوارئ في أربعة أقاليم بإندونيسيا بعد انتشار حرائق الغابات مع بدء موسم الجفاف.

وقال مسؤول باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوتوبو نوجروهو، أنه تم اتخاذ السلطات لهذه الخطوة في أقاليم في سومطرة وبورنيو، وأن صور الأقمار الاصطناعية أظهر وجود 90 منطقة حرائق في أنحاء إندونيسيا اليوم، موضحًا أن عدد المناطق التي تشهد الحرائق استمر في الزيادة الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن حرائق الغابات تحدث سنويًا في إندونيسيا، ويؤثر الضباب الدخاني الناتج عنها على الدول المجاورة مثل سنغافورة وماليزيا وتايلاند، حيث يرفع معدل تلوث الهواء إلى مستويات خطيرة.

وكانت الحكومة الإندونيسية قد قدرت أن عدد ضحايا حرائق الغابات عام 2015 بلغ 24 قتيلا. وقدر البنك الدولي حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرائق بـ 16 مليار دولار.