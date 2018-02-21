” الرجال مبيعرفوش يكدبوا ” يشعل ” تويتر ” ..اعترافات صادمة والسيدات: مؤسسين الكذب

نايف السالم(صدى):

” الستات مايعرفوش يكدبوا ” جملة تتردد كثيرًا حتى أصبحت علامة مسجلة للنساء؛ على الرغم أنها ليست صحيحة بالضرورة ولا يُمكن تعميمها، حيث لا يوجد إمرأة لاتعرف الكذب، وإن كان كذبًا لا يحمل الشر بين طياته.

ويبدو أن هناك عددًا من الرجال بطبيعة الحال يرفضون تلك المقولة، فاشتد الصراع بين الرجال والنساء عبر منصة ” تويتر ” ، التي شهدت، اليوم الأربعاء، تدشين وسمئ ” الرجال مبيعرفوش يكدبوا “.

وشهد الوسم، عدد من التغريدات التي أشعلت المعركة بين المغردين الرجال والنساء، حيث دافع كلًا منهما عن نفسه، وعلى الجانب الأخر اعترف عدد من الرجال والنساء بأن الجميع يعرف الكذب.

وترصد ” صدى ” في جولة سريعة أبرز تغريدات المتابعين على الوسم.

قال أحد المغردين الذي يحمل حسابه اسم ” man ” ، ساخرًا بأن الرجال لا يكذبون بل يضحكون على الإناث فقط، بقوله: ” نحن نتسلى بقلوب الاناث فقط “.

وأضافت جوليان مهاجمة الرجال: ” أومال مين اللي بيعرف ” ، وتابع سعود: ” اوقات المرأة تحتاج من الرجل انه يكذب عليها علشان تنبسط “.

وغرد جارديف الشمري موجهًا الحديث لصاحب الوسم: ” تكلم عن نفسك،انا بعض مرات اكذب “.

وقالت سارة حاسمة للمعركة بين النساء والرجال: ” يعني الكذب يوقف ع رجل او مره الكل يكذب خلو عني المثاليه يقالك محد يكذب “.