وزير النقل: منحنا إدارات الطرق الصلاحيات لتجاوز التحديات وتعثر المشاريع

نايف السالم(صدى):

أكد الدكتور نبيل العامودي، وزير النقل، اليوم الأربعاء، أن الوزارة على تحمل على عاتقها مهام كبيرة في تحسين البنية التحتية لمشاريع الطرق في المملكة.

وأضاف خلال فعاليات وشة عمل ” موائمة إستراتيجية وكالة الطرق مع فروع وزارة النقل بالمملكة “، أن الوزارة تعمل على تحقيق أهم مبادرة، وهي رفع مستوى السلامة على الطرق لتخفيض وفيات الحوادث المرورية.

وأشار إلى أنه تم منح إدارات الطرق في مناطق المملكة الصلاحيات لتجاوز التحديات وتعثر المشاريع، لافتة إلى أن كل منطقة ملزمة بالمثابرة لنجاح مشاريع الطرق فيها.