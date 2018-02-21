الذهب يتراجع هامشيا وسط ترقب محضر المركزي الأمريكي

عادل الحربي(صدى):

شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، تراجعًا هامشيًا، في ظل صعود طفيف للدولار وسط ترقب محضر اجتماع المركزي الأمريكي.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل هامشيًا إلى 1330.1 دولار للأوقية، كما تراجع سعر المعدن النفيس للتسليم الفوري بنسبة 0.12% إلى 1327.59 دولار للأوقية، بعدما سجلت في وقت سابق اليوم أدنى مستوياتها منذ فبراير عند 1325.31 دولار.

ومن المنتظر إعلان محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد أواخر يناير، وسط ترقب المستثمرين ومتابعة مستمرة للأسواق للتوصل لدلائل عن وتيرة رفع الفائدة هذا العام.