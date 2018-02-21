الدوحة تنهار اقتصاديا.. ثالث أكبر بنك قطري يبيع حصصه بالتدريج

طلال الضوي(صدى):

أعلن البنك التجاري القطري ثالث أكبر بنك قطري من حيث الأصول، الموافقة على بيع حصته البالغة 40% في البنك العربي المتحد بأبوظبي إلى ” تبارك للاستثمار ” ؛ نظرًا لما يواجهه من أزمة اقتصادية إثر المقاطعة العربية.

وأكدت مصادر أنه ستم الإعلان رسميًا عن عملية البيع خلال الشهر المقبل، حثي تبلغ حصة البنك التجاري القطري نحو 1.3 مليار درهم أي ما يعادل 354 مليون دولار.

وأوضحت أن الطرفين اتفقا من حيث المبدأ على الإعلان عن أن توقيع الصفقة قد يجري في مارس، بينما أكد آخرون أنه تم الاتفاق على الشروط التجارية ويجري استكمال الوثائق.

وفي دلائل متتالية تكُشف أكاذيب قطر وإعلامها حول عدم تآثر اقتصادها بالأزمة العربية المبنية على دعمها للإرهاب ونشر الفوضى في المنطقة.