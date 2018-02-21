62 حالة وفاة بمرض الدفتيريا بالمناطق المحاصرة من الحوثيين في اليمن

فهمي محمد(صدى):

كشفت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الأربعاء، عن وفاة 62 شخصًا بمرض الدفتيريا منذ ظهوره في أغسطس 2017 حتى 3 فبراير الحالي.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد حالات الاشتباه بالمرض بلغ 933 حالة اشتباه تم تسجيلها خلال ذات الفترة في 20 محافظة يمنية من أصل 23 محافظة و157 مديرية من أصل 333.

وأوضحت أن مرض الدفتيريا، تركز في محافظتي ” إب ” و ” الحديدة ” الخاضعتين لسيطرة مليشيات الحوثي الإيرانية، لافتة إلى أن هناك جهودًا بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للقضاء على هذا الوباء الذي اكتسح البلاد.

وجدير بالذكر أن ” الدفتيريا ” هو مرض معدي قاتل يصيب الأغشية المخاطية الموجودة في الجهاز التنفسي، الجلد، الأذن، العين وكذلك المناطق التناسلية.