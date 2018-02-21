” آبل ” تصلح ثغرة خاصة بحروف اللغة الهندية

نورة الشهري (صدى):

دشنت شركة ” آبل ” ، تحديثّا جديدًا ” آي أو إس 11.2.6 ” ؛ لإصلاح ثغرة في حروف اللغة الهندية “Telugu” ؛ تتسبب في انهيار ” آي فون ” و ” آي باد ” ، وتوقف عمل بعض التطبيقات، مثل ” آي ماسيج، فيس بوك، مسنجر، واتس آب ” ، وغيرها التي تقبل إدخال النصوص.

ومن الجدير بالذكر، أن أحد مستخدمي ” أبل ” ممن يتحدثون الهندية، اشتكى من توقف عمل هواتفهم، وتجمد تطبيقات معينة، وتم التعرف على السبب، فعندما يتم إرسال حرف معين في اللغة الهندية، في تطبيق ” آي ماسيج ” ، على سبيل المثال، يتجمد التطبيق ويرفض العمل بشكل صحيح، إلى أن يتم حذف المحادثة التي تم إرسالها.

ويهدف تحديث أبل الجديد ” 11.2.6 ” أنظمته المختلفة من ” آي أو إس، ووتش أو إس، تي في أو إس، ماك أو إس ” ؛ تجنباً لحدوث أي انهيار، لتلك التطبيقات على كافة المنصات.

يُذكر أن هذا التحديث، هو الثالث خلال بضعة شهور، تحاول ” آبل ” من خلالهم حماية أجهزتها، من الانهيار والثغرات، بحسب موقع ” ذي فيرج ” التقني.