بناء ساعة تعمل لـ 10 آلاف سنة بـ ” أمريكا “

باشرت الولايات المتحدة الأمريكية، العمل على بناء ساعة ستعمل لـ 10 آلاف سنة دون توقف، وأطلق هذا المشروع مؤسس وصاحب شركة أمازون، جيف بيزوس؛ ويهدف لبناء ساعة ميكانيكية، قادرة على العمل لـ10 آلاف سنة.

ويجدر الإشارة، أن ” بيزوس ” ، قال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” أن الساعة سيبلغ ارتفاعها 150 مترًا، شاكرًا كلًا، من داني هيليس، وزاندر روز، على عبقريتهما “.

يُذكر أن الساعة، سيتم وضعها في منطقة جبلية، غرب ولاية تكساس الأمريكية، وتصل تكلفتها الإجمالية إلى 42 مليون دولار أمريكي، سيقوم بصرفها ” بيزوس ” بنفسه على الساعة.

Installation has begun—500 ft tall, all mechanical, powered by day/night thermal cycles, synchronized at solar noon, a symbol for long-term thinking—the #10000YearClock is coming together thx to the genius of Danny Hillis, Zander Rose & the whole Clock team! Enjoy the video. pic.twitter.com/FYIyaUIbdJ

— Jeff Bezos (@JeffBezos) February 20, 2018