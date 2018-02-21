بالفيديو.. انطلاق الجلسة الحوارية مع القيادات التربوية بـ ” شرق الدمام “
أعلن مكتب تعليم شرق الدمام ” بنين ” ، صباح اليوم الأربعاء، عن انطلاق الجلسة الحوارية مع القيادات التربوية بالمنطقة.
جاء ذلك بحضور مدير الإدارة التعليمية بالمنطقة الشرقية، وعدد من المساعدين، وذلك وفقًا لما أورده ” تعليم شرق الدمام ” عبر الحساب الرسمي له، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .
#يحدث__الان الجلسة الحوارية مع القيادات التربوية في #تعليم_شرق_الدمام بحضور مدير #تعليم_الشرقية والمساعدين pic.twitter.com/4prb0uBjam
— تعليم شرق الدمام (@edueastdm) February 21, 2018
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