تركي آل الشيخ يطرح استفتاء حول مباريات الأخضر الودية
قام رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، بطرح استفتاء حول أكثر المباريات الودية التي ستفيد الأخضر؛ استعدادًا لمونديال روسيا.
وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” برأيكم ما هي أقوى مباراة ستُفيد المنتخب وديًّا؟ “، وجاءت الاختيارات ما بين،: “ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، بيرو “.
ومن المقرر أن يخوض الأخضر عددًا من المباريات الودية استعدادًا لمنافسات كأس العالم 2018 أمام كلٍّ من أوكرانيا، بلجيكا، ألمانيا، العراق، بيرو وإيطاليا.
النخيش[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 32 دقيقة
للاسف تفكيرنا للمباريات التجريبيه مع فرق عالميه خطأ مافائدة هذه المباريات ونحن لم نستقر على تشكيله نهائيه الاعبين المشاركين بها يبعدون ويحضر لاعبين جدد لم يستفيدو من هذه المباريات مبالغ تصرف للفرق العالميه وهي المستفيده نتفاخر بلاعبيننا المنتدربين لاسبانيا وليس محترفين لضعف مستوياتهم مع دوريات عالميه ويكفي انهم لم يلعبو بهذه الفرق لعدم قناعه القائمين عليها يمستوياتهم وانما عقد وقبضو الدراهم متى نصحي ونعرف نقيم لاعبيننا وفرقنا يجب
اختيار اكبر عدد من الاعبين من جميع الانديه وعدم حكرها على الفرق الكبيره وعمل مباريات داخليه لاختيار الافضل وتشكيل ثلاثه منتخبات منهم ولعبهم عده مباريات داخليه واختيار الافضل منهم لتشكيل المنتخب الاساسي ثم لعب عده مباريات داخليه واذا حصل اتسجام يمكن الانتقال للعب مع فرق ومنخبات عالميه والثبات على التشكيله الاساسيه للانسجام والخبره للمشاركه بكاس العالم