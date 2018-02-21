تركي آل الشيخ يطرح استفتاء حول مباريات الأخضر الودية

نواف السالم(صدى):

قام رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، بطرح استفتاء حول أكثر المباريات الودية التي ستفيد الأخضر؛ استعدادًا لمونديال روسيا.

وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” برأيكم ما هي أقوى مباراة ستُفيد المنتخب وديًّا؟ “، وجاءت الاختيارات ما بين،: “ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، بيرو “.

ومن المقرر أن يخوض الأخضر عددًا من المباريات الودية استعدادًا لمنافسات كأس العالم 2018 أمام كلٍّ من أوكرانيا، بلجيكا، ألمانيا، العراق، بيرو وإيطاليا.