إصابة 19 شخصا إثر انفجار حافلة ركاب في سريلانكا

كولمبو(صدى):

أصيب 19 شخصًا، من بينهم 12 من أفراد الأمن إثر انفجار وحريق على متن حافلة ركاب، وسط سريلانكا صباح اليوم.

وقالت الشرطة المحلية، إن الحادث وقع في منطقة دياتالاوا على بعد 190 كيلومترًا شرق العاصمة كولومبو على متن حافلة، كانت قادمة من مدينة جفنا عاصمة الإقليم الشمالي إلى الجزء الأوسط من البلاد.

وأضافت الشرطة، أن سبب الانفجار لم يتضح على الفور، لكنها تدرس ما إذا كانت قنبلة كان أحد أفراد قوات الأمن يحملها قد انفجرت بشكل عارض.

يذكر أن كثيرًا ما وقعت انفجارات على متن حافلات في سريلانكا، إبان الحرب الاهلية التي استمرت 26 عامًا في البلاد، بين الحكومة السريلانكية وجبهة تحرير نمور التاميل إيلام من أجل إنشاء وطن مستقل لأقلية التاميل. ولم ترد أي تقارير عن حدوث انفجارات على متن الحافلات منذ انتهاء القتال في عام 2009.