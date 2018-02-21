اليابان تسعى لشراء ما لا يقل عن 20 مقاتلة ” الشبح ” الأمريكية

طوكيو(صدى):

كشفت مصادر أن اليابان تسعى إلى شراء ما لا يقل عن 20 مقاتلة أمريكية إضافية من مقاتلات الشبح طراز إف-35 إيه خلال الأعوام الستة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن اليابان قد تشتري بعض هذه المقاتلات أو جميعها من شركة لوكيهد مارتن في الولايات المتحدة مباشرة بدلًا من تجميعها محليًا.

وأشارت إلى أنه بالنظر إلى الميزانيات وجداول الإنتاج فإن اقتناء نحو 25 طائرة جديدة أمر ملائم تمامًا، لافتة إلى أن شراء المقاتلات بالكامل من الولايات المتحدة بنحو 100 مليون دولار للطائرة الواحدة سيوفر على اليابان نحو 30 مليون دولار عن كل هيكل طائرة.

وجدير بالذكر إنه طلبت اليابان شراء 42 من هذه المقاتلات معظمها يتم تصنيعه في مصنع ” للتجميع النهائي والفحص ” في اليابان تديره شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.