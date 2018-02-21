وزارة العدل توقف قضايا ” بيت الطاعة “

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر، أن وزارة العدل أوقفت العمل بالأحكام القاضية بإجبار الزوجة العودة إلى بيت زوجها، وألغت قضايا ما يعرف بـ ” بيت الطاعة ” ، حفظًا لكرامة المرأة، ولقطع الطريق أمام ضعاف النفوس من الأزواج.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة التزمت بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه ” لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا. ”

وأوضحت المصادر، إن القرار الجديد يضع الزوج في حال رفض زوجته العودة إلى بيت الزوجية بين خيارين؛ إما الطلاق أو الخلع.