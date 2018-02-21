وظائف إدارية وفنية وطبية شاغرة بمركز الأمير سلطان

فاطمة المالكي(صدى):

طرح مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض، عدد من الوظائف الشاغرة في عدد من التخصصات الإدارية والفنية والطبية.

وأوضح المركز على موقعه الإلكتروني للتوظيف أن الوظائف المتوفرة تحت مسمى ” استشاري أمراض معدية، استشاري عناية مركزة، أخصائي أول عناية مركزة، أخصائي طب قلب كبار، أخصائي أول جراحة قلب أطفال، أخصائي جراحة قلب أطفال، استشاري جراحة قلب كبار، أخصائي جراحة قلب كبار، أخصائي أول جراحة قلب كبار “.

كما أضاف توافر وظائف ” استشاري طب قلب أطفال، أخصائي أول طب قلب أطفال، ممرضة/ممرض قانوني، فني تروية قلبية أول، أخصائي أول تخدير قلب، أخصائي أول طب قلب كبار، أخصائي عناية مركزة، محاسب مدقق داخلي، منسق وثائق، عامل “.

وطالبت إدارة المركز الراغبين في التقديم لزيارة نظام التوظيف الإلكتروني للمركز على الرابط التاليهنا