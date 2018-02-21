بالصور.. انطلاق فعاليات ورشة عمل بشأن وكالة الطرق بـ ” النقل “

علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة النقل، صباح اليوم الأربعاء، عن انطلاق فعاليات ورشة عمل ” موائمة استراتيجية وكالة الطرق ” مع فروع وزارة النقل بالمملكة.

جاء ذلك بحضور الدكتور نبيل بن محمد العامودي، وزير النقل، وذلك وفقًا لما ذكرته الوزارة، عبر الحساب الرسمي لها، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

حيث قال وزير النقل، في بداية اللقاء : ” على عاتق الوزارة مهام كبيرة في تحسين البنية التحتية لمشاريع الطرق في المملكة، ونعمل على تحقيق أهم مبادرة، وهي رفع مستوى السلامة على الطرق لتخفيض وفيات الحوادث المرورية ” .