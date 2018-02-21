حذاء السنيكر باللون الأبيض أحدث صيحة لأحذية الرجال في ربيع 2018

متابعات(صدى):

يعتقد الكثير من الأشخاص أن الموضة تقتصر فقط علي الفتيات والسيدات، لكن علي العكس تمامًا فهناك صيحات كثيرة لموضة الرجال، وفي ربيع 2018 يُعد الحذاء الرياضي ” السنيكر” نجم موضة الأحذية الرجالية؛ ليمنح الرجل إطلالة مريحة وأنيقة في الوقت نفسه.

حيث أن السنيكر ” Sneaker ” يكتسي هذا الموسم باللون الأبيض، والذي يمزج بين الطابع الرياضي والمظهر الأنيق في آن واحد، وإلى جانب الأبيض يزهو السنيكر أيضاً بدرجات الأزرق والأخضر الزيتوني.

وبالنسبة للخامات، يأتي السنيكر مصنوعاً من خامات مرنة ليمتاز بالخفة، إلى جانب خامة الكانفاس المُبيّض وجلد النابا الفخم، أما النعل فيخطف الأنظار إليه من خلال الحجم السميك أو الألوان الثنائية أو نقوش الخطوط أو بمظهر أسنان أسماك القرش، ولكنه يمتاز أيضاً بخفة الوزن.

ولإطلالة كاجوال عصرية يمكن تنسيق السنيكر مع سروال شينو أو كارجو مع تشمير سيقان السروال.