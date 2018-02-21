بالفيديو.. مدربات قيادة السيارات داخل جامعة الأميرة نورة بالرياض

حمود العنزي(صدى):

نشر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة قيادة مدربات السيارات أمس الثلاثاء داخل مقر التدريب بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض.

وكانت الجامعة أعلنت عن حاجاتها لمدربات قيادة المركبات شرط أن يمتلكن رخص قيادة معترفاً بها، على أن يتم اختبارهن لشغل تلك الوظيفة، لافتة إلى أنهن سيحصلن على رواتب مُجزية ومميزات .