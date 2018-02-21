بالفيديو.. مدربات قيادة السيارات داخل جامعة الأميرة نورة بالرياض
نشر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة قيادة مدربات السيارات أمس الثلاثاء داخل مقر التدريب بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض.
وكانت الجامعة أعلنت عن حاجاتها لمدربات قيادة المركبات شرط أن يمتلكن رخص قيادة معترفاً بها، على أن يتم اختبارهن لشغل تلك الوظيفة، لافتة إلى أنهن سيحصلن على رواتب مُجزية ومميزات .
عاجل 🔴
وصول مدربات القيادة بالمدرسة السعودية لقيادة المركبات بـ #جامعة_الأميرة_نورة والتسجيل في التدريب على قيادة المركبات لإستصدار رخص القيادة للنساء من خلال الرابط التالي:https://t.co/OTTd4kLYMy pic.twitter.com/EpGFbnGxmF
— بندر عطيف (@b_otyf) February 20, 2018
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4126 ] نشر منذ 54 دقيقة
وفقكن الله
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6667 ] نشر منذ 37 دقيقة
شدوا الهمة ما بقى شيء عن الْيَوْمَ الموعود الله يحفظ ابو فهد
abu ammar[ عدد التعليقات: 15827 ] نشر منذ 30 دقيقة
فكره ممتازه يالنسوان هبو لتعليم القياده لم يبقى الا القليل على شهر شوال
عالم الخيال[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 17 دقيقة
ام محمد
حسستني انها القيامه او حدث عالمي بيصير او بيصفون الحريم في جميع مناطق المملكة في ميدان ويقولون هيا انطلقو بسيارتكم !!
مدري ليه معطين الموضوع اكبر من حجمه ترا قيادة سيارة انا عن نفسي اقسم بالله صرت اتخلى عن السيارة وامشي بدونها وقاعد أفكر اتحرك للأماكن المتوسطة بسيكل اسهل و افضل للصحة ، السيارات مايجي منها الا سحب مافي الجيب بنزين وحوادث وتصليح عطال لو يفكر كل واحد منا بيلاقي شهريًا ما لايقل عن ٣٠٠٠ ريال من راتبه في السيارة ، واكبر من كذا الصحة الي يفقدها الانسان والشيخوخة المبكرة بدون علمه بسبب السيارة .
وعلى فكرة تراجع سوق السيارات في السعوديه خلال هذي السنتين بسبب الأوضاع الاقتصادية ناس صار تفكيرها كيف تعيش ابنائها وتسكنهم فما الي بيسوق كثير من النساء بل عدد قليل قد لا يذكر مثلنا مثل باقي الدول ألعربيه
– الي راح الإمارات والكويت بيلاقي كل اذا ما بلاغنا حريمهم مع سواقين مع ان القيادة مسموح عندهم من الأصل
– تركيا ومصر تلف في كل شارع يمكن تمر عليك خلال هذي الفه حرمة واحده بسيارتها واحيانًا تتعمد تدور وحدة تسوق اقسم بالله ماتلاقي
– المسألة عندنا نفسية فقط بسبب انها ممنوعة