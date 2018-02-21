خادم الحرمين يوافق على تنظيم مؤتمر ” منهج السلف الصالح “

نايف السالم(صدى):

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤتمرًا بعنوان ” منهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه ” .

وأوضح لرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، إنه يهدف المؤتمر إلى إبراز منهج السلف الصالح القويم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعناية الشريعة بإقامته وفق المنهج الشرعي الصحيح بعيدًا عن الغلو والجفاء والتطرف والمناهج والمسالك المخالفة لمنهج السلف الصالح في ذلك.

وأضاف ” السند ” أنه يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على جهود المملكة في تعزيز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتطور في أعمال الرئاسة العامة ومبادراتها الكبرى ومسؤولياتها الاجتماعية.