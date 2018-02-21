تراجع جماعي للعملات الرقمية.. وبتكوين أدنى 11 ألف دولار
عادت العملة الرقمية ” بتكوين ” مجددًا إلى الهبوط خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد سلسلة من المكاسب امتدت على مدار أربعة أيام، متسببه في تراجع جماعي للسوق.
وانخفضت ” بتكوين ” خلال التعاملات بنسبة 3.60% إلى 10821 دولارًا، بعدما تجاوزت أمس الثلاثاء 11700 دولار.
وهبطت الوصيفة ” إثريوم ” بنسبة 0.75% إلى 886 دولارًا، كما تراجعت ” الريبل ” بنسبة 3.70% إلى 1.05 دولار، وانخفضت ” بتكوين كاش ” بنسبة 2.10% إلى 1388 دولار.
كما تأثرت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بهذا التراجع الجماعي مسجله 472 مليار دولار، بعدما تجاوزت 516 مليار دولار خلال تعاملات أمس، متراجعة بنحو 44 مليار دولار.
اترك تعليقاً