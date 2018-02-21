تراجع جماعي للعملات الرقمية.. وبتكوين أدنى 11 ألف دولار

عادل الحربي (صدى):

عادت العملة الرقمية ” بتكوين ” مجددًا إلى الهبوط خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد سلسلة من المكاسب امتدت على مدار أربعة أيام، متسببه في تراجع جماعي للسوق.

وانخفضت ” بتكوين ” خلال التعاملات بنسبة 3.60% إلى 10821 دولارًا، بعدما تجاوزت أمس الثلاثاء 11700 دولار.

وهبطت الوصيفة ” إثريوم ” بنسبة 0.75% إلى 886 دولارًا، كما تراجعت ” الريبل ” بنسبة 3.70% إلى 1.05 دولار، وانخفضت ” بتكوين كاش ” بنسبة 2.10% إلى 1388 دولار.

كما تأثرت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بهذا التراجع الجماعي مسجله 472 مليار دولار، بعدما تجاوزت 516 مليار دولار خلال تعاملات أمس، متراجعة بنحو 44 مليار دولار.