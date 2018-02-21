خطوات بسيطة تساعد طفلك على الاستذكار في فترة الامتحانات

متابعات(صدى):

يُعتبر توفير البيئة والأجواء المناسبة للأطفال لاستذكار دروسهم خطوة رئيسية نحو النجاح، وذلك بالإضافة إلى عدة أسباب أخري تتضمن طريقة تنظيم الوقت ومواعيد الاستراحة بين جلسات المذاكرة، وكيفية مراجعة الدروس بتركيز.

لذلك نصح المتخصصون بطرق سهلة وبسيطة للمساعدة علي المذاكرة وهي:

* تجنّب المذاكرة وأنت جالس على السرير، استخدم المكتب أو الطاولة المخصصة لهذا الغرض فقط.

* تجنّب مشاهدة التلفزيون وأنت تراجع الدروس، وكذلك سماع الموسيقى.

* احرص على النوم 7 إلى 8 ساعات يومياً أثناء الليل.

* لزيادة التركيز وصفاء الذهن استمع إلى الموسيقى يومياً لمدة 15 دقيقة، وركّز على الاستماع إلى آلة معينة أثناء العزف.

* التمارين الرياضية يومياً إجراء رئيسي لضمان حيوية الدماغ والجسم.

* نظّم وقتك بحيث تمتد جلسة المذاكرة بين 40 و45 دقيقة، يليها 5 إلى 10 دقائق استراحة.

* لا تذاكر عدة موضوعات جديدة في يوم واحد، قم بمراجعة الدروس السابقة، وأضف الجديد بالتدريج.

* ركّز على الكلمات التي تعتبر بمثابة مفاتيح أساسية للموضوعات، وتذكّرها جيداً، وقم بتظليلها.

* مراجعة الدروس السابقة أمر حيوي لتذكرها، ولا ينبغي أن يمر 30 يوماً دون مراجعة أحد الموضوعات. لذلك قم بمراجعة أسبوعية، بحيث لا يمر شهر دون أن تكون قد أتممت مراجعة كل ما درسته.