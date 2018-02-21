انطلاق الاجتماع التحضيري للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل في جدة

نايف السالم(صدى):

انطلق، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع كبار الموظفين التحضيري لأعمال اجتماعات الدورة الرابعة لوزراء العمل في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تحت شعار ” وضع استراتيجية مشتركة من أجل تطوير القوى العاملة ” في محافظة جدة.

ويشهد حفل افتتاح الدورة الرابعة لوزراء العمل في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمشاركة 56 دولة إسلامية والتي تستمر على مدار يومين، مراسم التوقيع على النظام الأساسي لمركز العمل للمنظمة.

وتبحث الدورة المقامة بتنظيم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المنظمة، تحديات سوق العمل في دول منظمة التعاون الإسلامي وسبل الحفاظ على فرص العمل وإيجادها، بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول السياسات والبرامج الناجحة.

كما سيناقش المؤتمر استراتيجية المنظمة لسوق العمل ودراسة اتفاق المنظمة بشأن ترتيبات الاعتراف المتبادل بالقوى العاملة المؤهلة، وتنفيذ برنامج تشغيل الشباب والأنشطة الأخرى ذات الصلة والأنشطة المنفّذة في إطار شبكة المنظمة للصحة والسلامة المهنيتين.