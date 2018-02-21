موجة سخرية من المواطنين ضد صحيفة أسبانية بعدما انصاعت لقطر

ماجد محمد(صدى):

حوَّل مغردين موقع ” تويتر ” ، مادة صحفية نشرتها صحيفة إس الأسبانية بشأن رصد الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، للحركة الرياضية في المملكة، وتهديدها للمنتخب بعدم المشاركة في مونديال روسيا، إلى مادة من السخرية.

وسخر المغردين، في أكثر من 500 تعليق على الخبر المكذوب، بحساب الصحيفة على الموقع الاجتماعي، خاصة وأن صياغة الخبر كانت مليئة بالمغالطات ولغته ركيكة.

واتضح في وقت لاحق، أن هناك علاقة بين النص المكتوب وجهات إعلامية قطرية، وهو ما ظهر في صورٍ لاتفاقية بين دار الشرق القطرية مع المجموعة الإعلامية PRISA لنشر النسخة العربية من صحيفة إس الأسبانية.

وتضمن الاتفاق أن يكون هناك بعض التقارير الدعائية المغلوطة، و نشر تقارير صحافية تكتبها ” دار الشرق ” وتنقل في صحيفة إس الأسبانية بلغاتها المتنوعة.