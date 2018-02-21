وزارة التعليم تنهي أزمة ” لبخة “

نايف السالم(صدى):

قامت وزارة التعليم، بحل مشكلة أهالي وأولياء أمور طلاب ثانوية ومتوسطة لبخة التابعة لـ ” تعليم شقراء ” ؛ حيث قامت بسد العجز وأرسلت للمدرسة 3 معلمين لمقرر ” لغتي ” .

وجدير بالذكر، إنه تم ترك طلاب ثانوية ومتوسطة لبخة؛ دون تدريس مقرر ” لغتي ” منذ بداية العام، ولمدة تجاوزت شهرين؛ بسبب عدم وجود معلمين للمقرّر؛ ما تسبّب في عدم اختبار الطلاب الفترة الأولى، وبقاء أكثر من 30 حصة أسبوعيًا دون معلمين.