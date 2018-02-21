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وزارة التعليم تنهي أزمة ” لبخة “

وزارة التعليم تنهي أزمة ” لبخة “
نايف السالم(صدى):

قامت وزارة التعليم، بحل مشكلة أهالي وأولياء أمور طلاب ثانوية ومتوسطة لبخة التابعة لـ ” تعليم شقراء ” ؛ حيث قامت بسد العجز وأرسلت للمدرسة 3 معلمين لمقرر ” لغتي ” .

وجدير بالذكر، إنه تم ترك طلاب ثانوية ومتوسطة لبخة؛ دون تدريس مقرر ” لغتي ” منذ بداية العام، ولمدة تجاوزت شهرين؛ بسبب عدم وجود معلمين للمقرّر؛ ما تسبّب في عدم اختبار الطلاب الفترة الأولى، وبقاء أكثر من 30 حصة أسبوعيًا دون معلمين.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 1 ساعة

التطبيل هو المسيطر في هذه الوزارة..

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