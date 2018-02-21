شجار بـ ” أبو عريش ” ينتهي بطعنات قاتلة وسقوط جثة
شهدت محافظة أبو عريش، شرقي منطقة جازان، صباح اليوم الأربعاء، قضية قتل بدأت بشجار، بين مواطنيْن اثنيْن، لتتطور بعد ذلك إلى طعنات قاتلة، انتهت بسقوط أحدهما جثة هامدة؛ ليفر الجاني بعدها هربًا.
يُذكر أن وحدة البحث والتحرّي، بشرطة أبو عريش، تمكنت خلال دقائق من تلقيها البلاغ، من ضبط الجاني وإيداعه التوقيف، وتمّ التحفظ على جثة المجني عليه، في ثلاجة الموتى بالمستشفى.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4126 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم لا شماته
مصيبى كارثة والله
الحين يبكي ندم ودم والله
ودة يرجع للحياة
وتعود الروح لمن قتله
ولكن هيهات بعد ايش بعد فوات الأوآن
لا تغضب كررها الرسول محمد صلى الله ع وسلم ثلاثاُ
الشيطان خلاص انتهت مهمتة بعد ان حرضك اضربه
لا اسحلة لا اقتلة يوم يقتلة يا ويلي لذا انصح الجميع وانا اولكم
ابعد السلاح سواء مسدس او سلاح ابيض
والله الشيطان يرجي معاك مجرى الدم
نسأل الله السلامة والعافية
محمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم لا شماته
مصيبى كارثة والله ……………..(مصيبة)
الحين يبكي ندم ودم والله
ودة يرجع للحياة …………..(على لسان مين بتتكتب القاتل أو المقتول )
وتعود الروح لمن قتله
ولكن هيهات بعد ايش بعد فوات الأوآن
لا تغضب كررها الرسول محمد صلى الله ع وسلم ثلاثاُ
الشيطان خلاص انتهت مهمتة بعد ان حرضك اضربه………( على ضربه)
لا اسحلة لا اقتلة يوم يقتلة يا ويلي لذا انصح الجميع وانا اولكم
ابعد السلاح سواء مسدس او سلاح ابيض
والله الشيطان يرجي معاك مجرى الدم……..(يجري فيك مجرى الدم )
نسأل الله السلامة والعافية ………..(أمين )
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6667 ] نشر منذ 39 دقيقة
طبقوا شرع الله بالقاتل
abu ammar[ عدد التعليقات: 15827 ] نشر منذ 28 دقيقة
لا حول و لا قوة الا بالله