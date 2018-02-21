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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

شجار بـ ” أبو عريش ” ينتهي بطعنات قاتلة وسقوط جثة

شجار بـ ” أبو عريش ” ينتهي بطعنات قاتلة وسقوط جثة
تركي السالم(صدى):

شهدت محافظة أبو عريش، شرقي منطقة جازان، صباح اليوم الأربعاء، قضية قتل بدأت بشجار، بين مواطنيْن اثنيْن، لتتطور بعد ذلك إلى طعنات قاتلة، انتهت بسقوط أحدهما جثة هامدة؛ ليفر الجاني بعدها هربًا.

يُذكر أن وحدة البحث والتحرّي، بشرطة أبو عريش، تمكنت خلال دقائق من تلقيها البلاغ، من ضبط الجاني وإيداعه التوقيف، وتمّ التحفظ على جثة المجني عليه، في ثلاجة الموتى بالمستشفى.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4126 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم لا شماته
مصيبى كارثة والله
الحين يبكي ندم ودم والله
ودة يرجع للحياة
وتعود الروح لمن قتله
ولكن هيهات بعد ايش بعد فوات الأوآن
لا تغضب كررها الرسول محمد صلى الله ع وسلم ثلاثاُ
الشيطان خلاص انتهت مهمتة بعد ان حرضك اضربه
لا اسحلة لا اقتلة يوم يقتلة يا ويلي لذا انصح الجميع وانا اولكم
ابعد السلاح سواء مسدس او سلاح ابيض
والله الشيطان يرجي معاك مجرى الدم
نسأل الله السلامة والعافية

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم لا شماته
مصيبى كارثة والله ……………..(مصيبة)
الحين يبكي ندم ودم والله
ودة يرجع للحياة …………..(على لسان مين بتتكتب القاتل أو المقتول )
وتعود الروح لمن قتله
ولكن هيهات بعد ايش بعد فوات الأوآن
لا تغضب كررها الرسول محمد صلى الله ع وسلم ثلاثاُ
الشيطان خلاص انتهت مهمتة بعد ان حرضك اضربه………( على ضربه)
لا اسحلة لا اقتلة يوم يقتلة يا ويلي لذا انصح الجميع وانا اولكم
ابعد السلاح سواء مسدس او سلاح ابيض
والله الشيطان يرجي معاك مجرى الدم……..(يجري فيك مجرى الدم )
نسأل الله السلامة والعافية ………..(أمين )

[ عدد التعليقات: 15827 ] نشر منذ 28 دقيقة

لا حول و لا قوة الا بالله

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