شجار بـ ” أبو عريش ” ينتهي بطعنات قاتلة وسقوط جثة

تركي السالم(صدى):

شهدت محافظة أبو عريش، شرقي منطقة جازان، صباح اليوم الأربعاء، قضية قتل بدأت بشجار، بين مواطنيْن اثنيْن، لتتطور بعد ذلك إلى طعنات قاتلة، انتهت بسقوط أحدهما جثة هامدة؛ ليفر الجاني بعدها هربًا.

يُذكر أن وحدة البحث والتحرّي، بشرطة أبو عريش، تمكنت خلال دقائق من تلقيها البلاغ، من ضبط الجاني وإيداعه التوقيف، وتمّ التحفظ على جثة المجني عليه، في ثلاجة الموتى بالمستشفى.