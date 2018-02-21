انخفاض أسعار النفط.. وخام برنت أدنى 65 دولار

علي القحطاني(صدى):

واصلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، تذبذبها المستمر على مدار يومين، في ظل تعافي الدولار ومع ترقب بيانات المخزونات الرسمية وانتاج النفط الأمريكي من إدارة معلومات الطاقة غدًا واستمرار مخاوف تزايد الإمدادات الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل بنسبة 0.86% إلى 64.69 دولار للبرميل ليتداول دون الـ65 دولار، كما تراجعت عقود خام نايمكس الأمريكي الآجلة بنسبة 1.07% عند 61.13 دولار للبرميل.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.13% عند 89.85.

ومن المنتظر إصدار إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزونات الرسمية وإنتاج النفط الأمريكي غدًا الخميس، متأخرة يوم واحد عن ميعادها الأسبوعي المعتاد بسبب العطلة التي شهدتها الولايات المتحدة الاثنين.