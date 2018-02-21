4 أدوار للهيئة العامة للإحصاء

عادل الحربي (صدى):

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن الأدوار التي تقوم بها والمتمثلة في 4 أمور، مشيرة إلى أنها تعمل على إعداد الأدلة والتصنيفات الإحصائية وفقاً للمعايير الدولية، وإعداد النشرات والتقارير الإحصائية للمسوح والبحوث وتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات الإحصائية.

وأضافت الهيئة أن الدور الثاني لها، يتمثل في نشر الوعي الإحصائي وإداد وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة بما يحقق تفاعل المجتمع مع العمل الإحصائي.

وأشارت الهيئة، إلى أنها تعمل على تزويد الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد والهيئات الدولية بالإحصاءات الرسمية، وفق الإجراءات النظامية.

كما تقوم بجمع البيانات والمعلومات التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المختلفة وتدوينها وتبويبها، وجمع البيانات والمعلومات من السجلات الإدارية في الجهات العامة والمنشآت الخاصة وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها.