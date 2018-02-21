” السماسرة ” يعرقلون قيادة برودوم للأهلي

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن الأسباب واراء تعثر التعاقد مع البلجيكي ميشيل برودوم لقيادة الأهلي حتى الآن.

وقالت المصادر إن هناك عدد من السماسرة عرضوا البلجيكي على الأهلي، والإدارة توافق عليه وتنتظر فقط موافقته إلا أن مطاكع السماسرة تسببت في عرقلة الاتفاق.

وأضافت المصادر أن ملف برودوم، وموافقته كانتا ستدعمان قرار إقالة ربيروف لولا اختلاف المبالغ التي قدمها السماسرة، والتي جعلت الإدارة لا تستعجل في اتخاذ أي قرار على الرغم من أن ملف برودوم يعتبر الأكثر تحفيزاً للتعاقد مع جهاز فني بديل لربيروف.

يجدر الإشارة إلى أن المدرب الأوكراني سيحصل على تأشيرة خروج نهائي في حال إخفاقه أمام الفيحاء.