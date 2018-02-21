وظائف متنوعة شاغرة في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إحدى الشركات الواقعة شمال العاصمة الرياض، عن حاجتها لتشغيل موظفين ” بائعين وفنيين واستقبال ” ، وذلك من أجل العمل بمقر الشركة، وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– فنيين صيانة الجوالات.

– موظفين استقبال الأجهزة من العملاء.

– بائعين.

وأوضحت الشركة، الشروط المطلوبة للالتحاق بهذه الوظائف، كما يلي:

– الوظائف للسعوديين فقط.

– المؤهل المطلوب: الثانوي على أقل تقدير.

– تشترط خبرة سنة بنفس المجال على الأقل.

– الدوام: 6 أيام بالأسبوع – 8 ساعات باليوم ( دوام صباحي أو مسائي ).

وذلك على أن يتم التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال التواصل مع الشركة، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]