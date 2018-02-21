وظائف متنوعة شاغرة في الرياض
أعلنت إحدى الشركات الواقعة شمال العاصمة الرياض، عن حاجتها لتشغيل موظفين ” بائعين وفنيين واستقبال ” ، وذلك من أجل العمل بمقر الشركة، وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:
– فنيين صيانة الجوالات.
– موظفين استقبال الأجهزة من العملاء.
– بائعين.
وأوضحت الشركة، الشروط المطلوبة للالتحاق بهذه الوظائف، كما يلي:
– الوظائف للسعوديين فقط.
– المؤهل المطلوب: الثانوي على أقل تقدير.
– تشترط خبرة سنة بنفس المجال على الأقل.
– الدوام: 6 أيام بالأسبوع – 8 ساعات باليوم ( دوام صباحي أو مسائي ).
وذلك على أن يتم التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال التواصل مع الشركة، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
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