استغلال مباراة السعودية بالمونديال ورفع أسعار الفنادق في روسيا

نواف السالم(صدى):

أكد مكتب الخدمة الاتحادية للإشراف على حماية المستهلك والرعاية الاجتماعية الروسي ” روزبوتربنادزور ” أن فنادق مدينة ” فولجوجراد ” تحاول إساءة سمعة روسيا خلال فترة بطولة كأس العالم، حيث ارتفعت أسعار الفنادق 20 مرة عن سعرها المعتاد ليصل سعر الليلة في الجناح 130 ألف روبل “2300 دولار ” ، ما يوازي 8634 ريالًا في فندق ” جاليري بارك فولجوجراد ” الذي يعتبر أشهر فندق في المدينة.

وحذر ” روزبوتربنادزور ” بطريقة شديدة اللهجة فنادق مدينة ” فولجوجراد ” ، التي ستحتضن مباراة السعودية ومصر في ختام مباريات المجموعة الأولى لكأس العالم روسيا 2018، وذلك إثر ارتفاع الأسعار بها.

وجدير بالذكر، إنه يبدأ المنتخب الوطني مبارياته بمباراة الافتتاح أمام المنتخب الروسي، فيما تبدأ مصر مشوارها بمواجهة أوروجواي 15 يونيو المقبل في مدينة ” إيكاترنبرج ” ثم تلعب مع روسيا المستضيف في مدينة سان بطرسبرج، وتختتم مباريات الدور الأول بمواجهة الأخضر السعودي في 25 من الشهر نفسه.