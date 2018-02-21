مقتل 4 إرهابيين وتدمير 8 مراكز للاختباء في سيناء

القاهرة(صدى):

أعلن الجيش المصري، اليوم الأربعاء، مقتل 4 إرهابيين شديدي الخطورة والقبض على 112 فرد مشتبه بهم ومطلوبين على ذمة قضايا، وذلك استكمالًا لتطهير سيناء ضمن العملية العكسكرية الشاملة سيناء 2018.

وأوضح الجيش في بيانه الـ11 الخاص بعملية ” سيناء 2018 ” ، أنه تم تدمير 8 مراكز تستخدمها العناصر الإرهابية للاختباء، و مركز إرسال إذاعي للعناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 350 ملجأ ووكر ومخزن تابع للإرهابيين.

وأضاف أنه تم اكتشاف وتدمير عدد من الخنادق المجهزة هندسيًا ونقطة وقود خاصة بالعناصر التكفيرية، وتدمير 13 سيارة و27 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، بالإضافة إلى القصف المدفعي لـ179 هدف بمناطق العمليات.

كما تم تفجير 41 عبوة ناسفة تم زراعتها بمناطق العمليات من قبل الإرهابيين، وصبط أكثر من 500 ألف قرص ترامادول مخدر، بالإضافة إلى تدمير 13 مزرعة لنبات البانجزو وضبط أكثر من 10.5 طن من المواد المخدرة.