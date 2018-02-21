طبيب ينصح ” العكايشي ” : اذهب لأخصائي نفسي

نواف السالم(صدى):

في ظل الهجوم الحاد الذي يتعرض له لاعب الاتحاد، المهاجم التونسي أحمد العكايشي، أوضح فالح أبو رحيله الأخصائي النفسي لأكاديمية النادي الأهلي، أن مهاجم العميد وصل إلى مرحلة ” سلخ الذات “.

وأضاف ” أبو رحيله ” ، أن العكايشي بسبب ابتعاده عن التهديف لفترة كبيرة بدأت حالته تسوء بشكل أكبر، وضاعف منها الهجوم الجماهيري.

وأوضح أن العكايشي وصل إلى مرحلة نفسية صعبة فيما يتعلق بكرة القدم، مشيرًا إلى أنه في هذه المرحلة يشعر بالتشتت الذهني، ويفكر فقط في التسجيل دون التركيز في الكيفية السليمة.

وأشار إلى أن حل ” العكايشي ” هو الذهاب لأخصائي نفسي؛ لمساعدته في الخروج من هذه الحالة والعودة إلى ثقته في نفسه مرة أخرى.

وكان ” العكايشي ” تعرض لهجوم شرس من الجماهير والنقاد الرياضيين عقب إهدارة لفرصًا سهلة وضربة جزاء أمام الفتح.