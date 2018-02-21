المجلس الصحي السعودي يدعم مرافقي مرضى الرعاية المنزلية ويحدد احتياجاتهم

نايف السالم(صدى):

نظمت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي ورشة عمل بعنوان ” أهمية دعم مرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية وتحديد احتياجاتهم ” وذلك لأهمية تأهيل وتدريب ودعم مرافق مريض الطب المنزلي لما له من دور مهم في جودة الخدمة الصحية المقدمة لهؤلاء المرضى الذي يعد تبر شريك فعال لفريق الطب المنزلي المعالج للمريض.

وشارك في الورشة عده جهات حكومية منها؛ وممثلين من قسم الرعاية الصحية المنزلية في الخدمات الطبية للقوات المسلحة، والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، والخدمات الطبية وزارة الداخلية، ووزارة الصحة ممثلة بإدارة الرعاية الصحية المنزلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والقطاع الخاص والجمعيات الخيرية الصحية.

وتناولت الورشة مؤخراً عدة محاور منها؛ أهمية وجود مرافق للمريض في الرعاية الصحية المنزلية، الأبعاد الاجتماعية والنفسية التي يعاني منها مرافقي المرضى وعرض تجارب واقعية، مناقشة آلية العمل التطوعي لمرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية، دور الجمعيات في دعم المرافقين، وآلية الدعم المادي لمرافق مريض الرعاية الصحية المنزلية.

وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور أحمد بن محمد العامري، أهمية وضع آليه لتأهيل وتدريب ودعم مرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية وإكسابهم المهارات والأساليب اللازمة بما ينعكس إيجاباً على تقديم رعاية أفضل وذات جودة للمرضى. مضيفاً أن الرعاية الصحية المنزلية تعد أحد الاستراتيجيات الصحية التي شكّل لها المجلس لجنة وطنية تُمثل فيها القطاعات الصحية المختلفة، وتحظى أنشطتها بدعم من المجلس ولها دور كبير في تطوير الطب المنزلي في المملكة.

وقدم الدكتور العامري شكره وتقديره إلى وزارة الصحة وللقطاعات الصحية في المملكة، واللجنة الوطنية للطب المنزلي ولجميع المشاركين في هذه الورشة القيّمة على تعاونهم الدائم بما يسهم في رفع جودة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في المملكة.

من جانبه قالت رئيسة اللجنة الوطنية للطب المنزلي بالأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي الدكتورة عائشة بنت إبراهيم الصغير،إن جودة الخدمة المقدمة للرعاية الصحية المنزلية ترتفع بنسبة 35% وفقاً لأبحاث علمية في هذا الشأن، وذلك عندما يكون مرافق المريض مؤهل ومدرب للمرافقة، لذا من هذه الأهمية أتت إقامة الورشة لوضع تصور لتدريب ودعم مرافقي مرضى الرعاية الصحية المنزلية، مؤكدةً على أهمية دور دعم المؤسسات الخيرية والمجتمع المدني لمرافقي المرضى.

وبينت أن القائمين على الورشة عملوا على الرفع بتوصياتهم للمجلس وذلك لتعميمها على القطاعات الحكومية والأهلية من أجل الإسهام في رفع جودة خدمات الرعاية الصحية المنزلية.