حزب الله يكثف جهوده في تدريب مليشيا الحوثي الإرهابية ببيروت

بيروت(صدى):

أعلنت مصادر لبنانية، أن مليشيا حزب الله كثَّفت من عمليات تدريب مليشيا الحوثي الإرهابية، مشيراً إلى أنها تتم على أيدي خبراء إيرانيين، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأضافت المصادر، أنه يتم تدريب مليشيا الحوثي الإيرانية على القتال، وصنع وزراعة الألغام البرية والبحرية، والعبوات الناسفة، وكذلك عملية تركيب وإطلاق الصواريخ الباليستية وتمويهها، بأكثر من طريقة.

وأشارت المصادر، إلى أن حزب الله يضاعف جهوده من أجل الإعداد لعمليات كبيرة في اليمن سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة؛ بغرض التأثير في الانتخابات اللبنانية المرتقبة.