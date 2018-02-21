بالصور.. ” السديس ” يكرم الموظفين المتميزين بشؤون الحرمين

نايف السالم(صدى):

كرّم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، صباح اليوم الأربعاء، الموظفين المتميزين، وذلك نظرًا للجهد المبذول و المثابرة في العمل بكل دقة وإخلاص.

حيث تم تكريم كل من: ” شجاع الحارثي، باسم وهبو، عادل المقاطي، بندر الشهري ” ، وشكر ” السديس ” المتميزين بمكتبه، على مبادراتهم و إخلاصهم في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، و تضافر العمل في الميدان والإدارة، مما كان له أبلغ الأثر في تحقيق رسالة الرئاسة، وذلك بعد توفيق الله ثم التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة – حفظهم الله- .

وأكد ” السديس ” ، أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان – حفظهم الله – يحرصان على جهاز الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وعلى تطوير العمل فيه، وعلى خدمة ضيوف بيت الله الحرام.

يشار إلى أنه قد حضر اللقاء، الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الوابل، المشرف على مكتب الرئيس العام، ونائب رئيس هيئة المستشارين.