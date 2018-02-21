” حماية المستهلك ” توفع اتفاقية شراكة مع ” مطورو المعرفة “

عادل الحربي (صدى):

قامت جمعية حماية المستهلك، أمس الثلاثاء، بتوقيع اتفاقية شراكة، مع شركة مطورو المعرفة؛ لإنشاء تطبيق؛ لمقارنة الأسعار؛ لتمكين المستهلك، من مقارنة أسعار المنتجات الغذائية، في مناطق المملكة المختلفة، وإيجاد البدائل.

وفي هذا السياق، أشارت الجمعية في بيان لها، أنه سيتم إنشاء تطبيق إلكتروني؛ لبرنامج مقارنة الأسعار، يهدف لتسهيل وصول المستهلك، إلى أسعار عدد من المنتجات الغذائية، لدى المؤسسات والشركات، والمقارنة بينها واختيار الأنسب.

وأوضحت الجمعية، أن فكرة التطبيق، ترتكز على تسهيل عملية المقارنة، وإيجاد مساحة أكبر للمستهلك في مقارنة أسعار المنتجات، ملفتة الا نتباه إلى أن التطبيق، يمكن الأسواق المركزية، من الحصول على تقارير آنية؛ لمعرفة آراء ورغبات المستهلكين، والتعامل معها بما يراعي مصلحة المستهلك.